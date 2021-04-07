Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив стиснення графіку української першості на прохання збірної України. Тепер останній тур мають зіграти 9 травня.

Клуби УПЛ пішли назустріч збірній України – чемпіонат буде завершений швидше

За інформацією Meta-ratings, клубам на розгляд пропонували ще більш радикальний варіант, згідно з яким сезон міг завершитись на два тижні раніше (1-2 травня). Також була можливість залишити нинішній календар, але клуби все ж підтримали зміщення фінішу змагань для кращої підготовки збірної України до чемпіонату Європи.

Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).

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