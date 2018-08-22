УПЛ приєднається до благодійного аукціону в честь Дня Незалежності України

Українська Прем’єр-ліга вирішила приєднатися до акції "Ukraine NOW" в рамках 6 туру чемпіонату, який співпадає зі святкуванням Дня Незалежності України.

У рамках акції на кожному матчі туру відбудеться організований вихід команд-учасниць на передматчеве шикування у спеціальних футболках із зображенням логотипу бренду "Ukraine NOW", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Унікальні футболки з автографами футболістів кожної з команд будуть потім розіграні на аукціонах, які проводитиме УПЛ, а кошти, виручені від аукціонів, передані на благодійність.

Нагадаємо, 6 тур УПЛ розпочнеться 24 серпня, матчем Олімпік – Шахтар. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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