УПЛ презентувала проект етичних правил для трансляторів матчів

Українська Прем'єр-ліга буде штрафувати коментаторів, аналітиків та ведучих, які порушать правила висвітлення матчів.

Українська Прем’єр-ліга презентувала проект етичних правил, яких будуть повинні дотримуватись офіційні транслятори матчів чемпіонату України., інформує Sportarena.

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Ліцензований транслятор матчів повинен дотримуватися наступних пунктів угоди:

Забезпечувати належне висвітлення питань, які, у новинах та дискусійних передачах, передбачають об’єктивність і рівність осіб, дотичних до спорту, і окремих груп у ньому;

Не висловлювати думок і не демонструвати спосіб мислення, що не відповідає уявленням про повну рівність прав і зобов’язань усіх осіб, дотичних до спорту;

Не викривляти й не приховувати інформацію про факти, яка може суперечити захисту істини;

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Охороняти приватне й ділове життя усіх осіб, дотичних до спорту, і не поширювати дані або інформацію, що стосується лише їх, та якнайповніше й якнайефективніше відновлювати істину у разі невірного поширення фактів;

Зазначається, що вказані правила стосуються всіх співробітників та підрядників ліцензіата УПЛ, до числа яких входять коментатори, ведучі й аналітики.

У випадку грубих порушень правил УПЛ зберігатиме право на дострокове розірвання угоди.

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