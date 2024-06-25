"Головним акцентом у дизайні стало додавання жовто-блакитних кольорів на сам м'яч та логотипів Puma та УПЛ. Елементи національної айдентики демонструватимуть українську ідентичність на кожному стадіоні та особливе прагнення до нових перемог.

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Однакові за формою та розміром 12 панелей забезпечують ідеально збалансований розподіл ваги, а збільшені та глибокі шви гарантують позитивний вплив на аеродинаміку. Разом з цим нова 3D текстурована поверхня з 1,1 мм PU покращує довговічність та аеродинаміку.

Саме цей м'яч використовується у провідних європейських футбольних лігах, які співпрацюють з Puma – Ла Лізі, Серії А, АПЛ, Прімейра-лізі", – йдеться у промо на офіційному сайті турніру.

Нагадаємо, Puma стала офіційним технічним партнером УПЛ з липня 2021 року. Сторони продовжили співпрацю на 2 наступних сезони – 2024/25 та 2025/26.

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