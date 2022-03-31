Керівництво УПЛ розпочало консультації з іноземними колегами, щоб якомога швидше відновити вітчизняний футбол після війни.

Українська Прем'єр-ліга взяла участь в робочій групі з представниками європейських футбольних ліг, повідомляє офіційний сайт організації.

Клуби УПЛ розглядають два варіанти завершення сезону 2021/22 – різні сценарії для Динамо і Шахтаря

Зазначається, що на зустрічі обговорили нинішні проблеми українського професійного футболу, та розглянули шляхи допомоги українським клубам, в тому числі фінансової. Ліги домовилися розробити чіткий план дій з метою матеріальної підтримки нашого футболу впродовж наступних зустрічей.

З очевидних причин розіграш чемпіонату України так і не відновився після зимової паузи. Футболісти отримали дозвіл призупиняти дію своїх контрактів і тимчасово переходити в інші команди за кордоном.

Росія напала на Україну: окупанти пробивають чергове дно, Вернидуб у гарячій точці, суперечки про відновлення УПЛ (LIVE)