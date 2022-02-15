На зустрічі дійшли згоди, що матчі як УПЛ, так і Першої та Другої ліг, мають відбутись у заплановані дати, повідомляє офіційний сайт УАФ. Також обговорили можливість розширити застосування VAR на матчах чемпіонату України.

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"Важливо, що, незважаючи на складну поточну геополітичну ситуацію, футбольна спільнота нашої держави, займаючи чітку патріотичну позицію, продовжує активно працювати, готуючись до продовження змагань. Із нетерпінням чекаємо початку другої частини сезону, розуміючи, що наша футбольна родина єдина як ніколи", – наводить слова президента УАФ Андрія Павелка офіційний сайт асоціації.

Додамо, що матчі Української Прем'єр-ліги відновляться вже 25 лютого зустріччю між Минаєм та Зорею. А от поєдинки Першої та Другої ліг заплановані на 19-20 березня.

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