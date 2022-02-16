"Ми моніторимо поточну ситуацію. Зараз клуби перебувають на зборах та готуються до відновлення нашого чемпіонату. Стартуємо 25 лютого, як і заплановано, матчем між Минаєм та Зорею. За нашою інформацією, все іде за планом.

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На цьому тижні ми провели інспекцію стадіонів, на яких мають розпочатися матчі. З певними аренами є певні проблеми, але будемо реагувати по ситуації. Матчі мають відбутися у запланований раніше час", – сказав Дикий для ТК Футбол.

Нагадаємо, на зимову паузу лідером УПЛ пішов Шахтар, випереджаючи Динамо на два очки.

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