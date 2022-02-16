УПЛ помітила проблеми на кількох стадіонах українських клубів
Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про підготовку до відновлення сезону української першості.
"Ми моніторимо поточну ситуацію. Зараз клуби перебувають на зборах та готуються до відновлення нашого чемпіонату. Стартуємо 25 лютого, як і заплановано, матчем між Минаєм та Зорею. За нашою інформацією, все іде за планом.
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На цьому тижні ми провели інспекцію стадіонів, на яких мають розпочатися матчі. З певними аренами є певні проблеми, але будемо реагувати по ситуації. Матчі мають відбутися у запланований раніше час", – сказав Дикий для ТК Футбол.
Нагадаємо, на зимову паузу лідером УПЛ пішов Шахтар, випереджаючи Динамо на два очки.
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