Видання UA-Футбол зробило журналістський запит до Української Прем'єр-Ліги стосовно скандалу навколо телепулу.

– Без згоди на передачу медіа прав клуб не має права отримати атестат для участі у змаганнях під егідою Прем’єр-ліги?

– Відповідно до ч.8 ст. 45 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" право на висвітлення спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належить організаторам спортивних заходів.

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Інформуємо, що між УАФ та ОПФКУ "Прем’єр-ліга" підписаний Договір про організацію та проведення Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФКУ "Прем’єр-ліга", відповідно до якого, до УПЛ делеговані повноваження з організації та проведення змагань з футболу серед команд клубів УПЛ, в т. ч. УПЛ передані комерційні/маркетингові, телевізійні, рекламні права на Змагання та усі інші права, що випливають із проведення Змагань.

Зазначимо, що перед початком сезону всі клуби УПЛ, відповідно до процедури атестації на сезон та згідно з регламентом змагань, зобов'язані надати документ, яким підтверджують, що вони зобов'язуються виконувати всі вимоги статуту УАФ та УПЛ, а також рішення Загальних зборів, Органів управління УАФ та УПЛ.

– Рішення щодо створення єдиного телепулу та передачі медіаправ єдиному мовнику вирішуються на голосуванні простою більшістю голосів серед членів учасників ОПФКУ Прем’єр-ліга?

– Так, статтею 15 Статуту УПЛ встановлено, що рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх учасників.

– На які пункти регламенту посилаються клуб-відмовники серед учасників ОПФКУ Прем’єр-ліга, відмовляючись допускати офіційного мовника змагань – компанію Setanta Sports – до трансляції ігор?

– Клуби, які не допускають Офіційного мовника для здійснення трансляцій матчів VBET Ліги, юридичного обґрунтування своєї позиції УПЛ не надавали.

– Які санкції покроково мають накладатися на клуби, які порушують вимоги “єдиного телепулу”?

– Дане питання буде предметом розгляду Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Щодо додаткових питань буде коректніше звернутися напряму до цього органу.

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