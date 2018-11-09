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УПЛ передасть медіа-права посередникам безкоштовно, – ТаТоТаке

10 листопада 00:10 3 Читать на русском
УПЛ передасть медіа-права посередникам безкоштовно, – ТаТоТаке
Динамо / ФК Динамо Київ

Журналісти програми ТаТоТаке повідомили, що УПЛ безкоштовно передасть медіа-права посередникам, а вони продаватимуть телекомпаніям.

УПЛ не заробить на продажі медіа-прав посередникам і віддасть права переможцю тендера безкоштовно, повідомив журналіст шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк.

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Дохід УПЛ залежатиме від того, за скільки посередник зможе продати права телекомпаніям. Сам посередник забере відсоток з доходу.

Через це невідомо, за якими критеріями обиратиметься переможець тендера. Зазвичай посередник купує медіа-права, після чого продає телекомпаніям і заробляє на різниці.

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Теги
УПЛ ТаТоТаке Костянтин Андріюк
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