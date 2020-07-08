УПЛ опублікувала розклад останніх двох турів – Динамо, Зоря та Десна визначать володаря путівки в Лігу чемпіонів

Стали відомі точні дати та час матчів 31 і 32 турів української Прем'єр-ліги.

Повний розклад завершальних поєдинків чемпіонату опублікований на офіційному сайті УПЛ.

31 ТУР

15 липня – середа

Шахтар – Колос 19:00

16 липня – четвер

Львів – Олімпік 17:00

Ворскла – Маріуполь 17:00

Десна – Олександрія 19:00

Динамо – Зоря 19:00

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32 ТУР

19 липня – неділя

Львів – Маріуполь 17:00

Дніпро-1 – Ворскла 17:00

Колос – Динамо 19:30

Зоря – Десна 19:30

Олександрія – Шахтар 19:30

Зазначимо, що питання чемпіонства і пониження в класі вже вирішені – Шахтар оформив титул кількома турами раніше, а Карпати взагалі скоро повинні зняти зі змагань. Натомість головна інтрига розгорнулася навколо другого місця, яке дасть право на кваліфікацію в Лігу чемпіонів. Наразі цю сходинку посідає Десна, випереджаючи Динамо завдяки кращим додатковим показникам. Зоря відстає від чернігівців та киян всього на одне очко.

Динамо може отримати найлегше жеребкування Ліги чемпіонів за роки – в Зорі та Десни шанси значно гірші, Шахтар високо