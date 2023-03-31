Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив статистику з найбільшою кількістю карток в середньому за матч.

Згідно з цим рейтингом, найжорсткішою першістю є чемпіонат Болівії – 7,01 карток за одну гру. В топ-3 опинились ще два чемпіонати з Південної Америки – Уругвай (6,48 карток за матч) та Венесуели (6,43 карток за поєдинок).

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Щодо УПЛ, то вона опинилась на 10 місці в загальному рейтингу. В чемпіонаті України в середньому отримують 5,76 карток за гру, з них 5,41 – жовті, а 0,35 – червоні.

Цікаво, що це третій показник в Європі – грубіше грають в другому та елітному дивізіонах чемпіонату Португалії.

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