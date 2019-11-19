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УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 15-го туру

21:21 120 Читать на русском
УПЛ оголосила суддівські призначення на матчі 15-го туру
Ігор Пасхал / фото: ФК Карпати

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 15 туру української Прем'єр-ліги.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік рефері, які обслуговуватимуть поєдинки 15 туру.

Динамо – Зоря: УПЛ затвердила нову дату матчу

22 листопада, п'ятниця

Шахтар – Львів – Дмитро Кривушкін (Харків).

23 листопада, субота

Олександрія – Зоря – Дмитро Кутаков (Київська область).

СК Дніпро-1 – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька область).

24 листопада, неділя

Динамо – Маріуполь – Ігор Пасхал (Херсон).

Карпати – Олімпік – Андрій Коваленко (Полтава).

Колос – Десна – Олександр Дердо (Чорноморськ).

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Комітет арбітрів УАФ УАФ УПЛ Арбітри
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