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УПЛ оголосила суддівські призначення на 12 тур

10:19 248 Читать на русском
УПЛ оголосила суддівські призначення на 12 тур
Віталій Романов / УПЛ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 12 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік суддівських призначень на матчі 12 туру.

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26 жовтня

Маріуполь – Колос – Юрій Можаровський (Львів)

Зоря – Ворскла – Денис Шурман (Київська обл.)

Олімпік – СК Дніпро-1 – Євген Арановський (Київ)

27 жовтня

Львів – Десна – Ярослав Козик (Мукачево)

Шахтар – Олександрія – Віталій Романов (Дніпро)

Динамо – Карпати – Дмитро Кривушкін (Харків)

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