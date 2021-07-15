Із початком нового сезону ще більше глядачів можна буде побачити на трибунах українських стадіонів.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений тимчасовий медичний протокол для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню COVID-19.

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"Матчі, які проводяться у регіонах із "зеленим", "жовтим" або "помаранчевим" рівнем епідемічної небезпеки, повинно бути забезпечено дотримання вимог проведення змагань із глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більше 2/3 від загальної місткості стадіону", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, згідно з попереднім протоколом на матчах чемпіонату України могли бути присутніми не більше 50% від місткості стадіону через пандемію коронавірусу.

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