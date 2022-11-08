Сьогодні розпочалося голосування за найкращого тренера та гравця жовтня, інформує офіційний сайт ліги. СК Дніпро-1, Шахтар і Олександрія делегували своїх представників у обидві номінації.

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Серед футболістів можна обирати з наступної п'ятірки: Артем Довбик (СК Дніпро-1, 5 голів+1 асист), Михайло Мудрик (Шахтар, 4+4), Андрій Цуріков (Олександрія, 2 голи), Максим Прядун (Металіст, 4 голи), Віталій Буяльський (Динамо, 5 голів).

У битві за найкращого тренера зійдуться: Олександр Кучер (СК Дніпро-1, 5 перемог, одна нічия), Ігор Йовічевіч (Шахтар, 3 перемоги, одна нічия), Патрік ван Леувен (Зоря, 3 перемоги, одна нічия), Юрій Гура (Олександрія, 3 перемоги, одна нічия), Ярослав Вишняк (Колос, одна перемога, 2 нічиї, одна поразка).

Голосування триватиме до 13:00 понеділка, 14 листопада. Зробити свій вибір можна, перейшовши за посиланням на початку новини.

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