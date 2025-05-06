Відзнаку найкращого наставника отримав головний тренер Динамо Олександр Шовковський, а найкращим гравцем став нападник Владислав Ванат, повідомляє прес-служба УПЛ.

Циганков може отримати ще одного українського партнера в Жироні – гравець Динамо знайшов агента і готується до переїзд

За результатами голосування, Владислав Ванат отримав 38,2% голосів серед гравців, що є найкращим результатом, обійшовши Андрія Ярмоленка з Динамо (26,7%) і Владислава Велетеня з Колоса (18,2%). Щодо тренерів, Олександр Шовковський здобув 50,2% голосів, значно випередивши Руслана Костишина (21,9%) та Руслана Ротаня (20%).

У квітні Динамо здобуло три перемоги та зіграло внічию в драматичному матчі проти Шахтаря, де команда відігралася з рахунку 0:2. Ці результати дозволяють команді залишатися на шляху до чемпіонського титулу, обігнавши Олександрію на 4 очки та Шахтар на 10.

Ванат наближається до звання найкращого бомбардира сезону, маючи в своєму активі 17 голів. У квітні він відзначився трьома голами та одним асистом.

"Сабо з Гордоном привели на базу Динамо якусь бабу": Бебех – про книгу Лужного, хейт через Сирського і підйом на Еверест