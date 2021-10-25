УПЛ оголосила найкращих гравця та тренера туру
14:08 - Читать на русском
Керівництво Прем'єр-ліги підбиває підсумки 12-го туру.
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Наставник Металіста 1925 Валерій Кривенцов став найкращим тренером за мотивами 12-го туру УПЛ, повідомляє сайт турніру.
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Харків'яни у рідних стінах розгоромили Інгулець (4:0). Півзахисник Металіста 1925 Дмитро Криськів набрав три очки за системою гол+пас у цьому ж поєдинку і отримав статус найкращого футболіста туру.
Після 12-ти турів української першості Металіст 1925 розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці.
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