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УПЛ оголосила суддівські призначення на 11 тур

22:22 69 Читать на русском
УПЛ оголосила суддівські призначення на 11 тур
Ярослав Козик / Сайт УПЛ

Комітет арбітрів УАФ визначив список суддівських бригад, які працюватимуть на матчах 11 туру УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала перелік суддівських призначень на матчі 11 туру.

Каштру виділив три команди УПЛ, які змогли завдати проблем Шахтарю у першій частині чемпіонату

18 жовтня

Шахтар – Колос – Ярослав Козик (Мукачево)

19 жовтня

Карпати – Львів – Євген Арановський (Київ)

Зоря – Десна – Олександр Омельченко (Слов'янськ)

20 жовтня

Маріуполь – СК Дніпро-1 – Сергій Бойко (Київська обл.)

Динамо – Олександрія – Микола Балакін (Київська обл.)

Олімпік – Ворскла – Олександр Дердо (Чорноморськ)

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