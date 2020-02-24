УПЛ оголосила дату жеребкування другого етапу чемпіонату України

Керівництво УПЛ анонсувало проведення жеребкування календаря чемпіонату України після розподілу на "шістки".

Жеребкування другого етапу чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги відбудеться завтра, 25 лютого, повідомляє прес-служба УПЛ. Захід відбудеться в київському Будинку футболу.

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Згідно регламенту, у другому етапі команди розділяють на верхню і нижню "шістки". У першій частині чемпіонату залишилося зіграти ще три тури.

П'ять команд забезпечили собі місце у верхній частині таблиці: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна і Олександрія. Серед решти команд лише Карпати не мають навіть математичних шансів поборотися за топ-6. Найкращі шанси для цього мають Колос (23 очки) і Маріуполь (22).

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