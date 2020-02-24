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УПЛ оголосила дату жеребкування другого етапу чемпіонату України

18:00 621 Читать на русском
УПЛ оголосила дату жеребкування другого етапу чемпіонату України
ФК Динамо

Керівництво УПЛ анонсувало проведення жеребкування календаря чемпіонату України після розподілу на "шістки".

Жеребкування другого етапу чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги відбудеться завтра, 25 лютого, повідомляє прес-служба УПЛ. Захід відбудеться в київському Будинку футболу.

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Згідно регламенту, у другому етапі команди розділяють на верхню і нижню "шістки". У першій частині чемпіонату залишилося зіграти ще три тури.

П'ять команд забезпечили собі місце у верхній частині таблиці: Шахтар, Динамо, Зоря, Десна і Олександрія. Серед решти команд лише Карпати не мають навіть математичних шансів поборотися за топ-6. Найкращі шанси для цього мають Колос (23 очки) і Маріуполь (22).

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