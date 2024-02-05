УПЛ офіційно визначила дати першого туру після зимової паузи – відомо, коли зіграють Динамо і Шахтар
Українська Прем'єр-ліга обрала, в які дні будуть зіграні матчі 18-го туру чемпіонату України.
18-й тур УПЛ триватиме з 23-го по 26-те лютого. Проте, жодного матчу не буде в суботу 24-го – річницю початку повномасштабної війни з Росією.
Бабич може очолити європейський клуб – Transfermarkt вже призначив українця, зазирнувши у майбутнє
23 лютого, п'ятниця
ЛНЗ – Кривбас – початок о 15:30.
25 лютого, неділя
СК Дніпро-1 – Минай – початок о 13:00.
Верес – Колос – початок о 13:00.
Металіст 1925 – Динамо – початок о 15:30.
Рух – Полісся – початок о 18:00.
26 лютого, понеділок
Зоря – Ворскла – початок о 13:00.
Оболонь – Чорноморець – початок о 15:30.
Олександрія – Шахтар – початок о 18:00.
Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?