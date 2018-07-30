УПЛ офіційно повернула "Золотий матч"

Українська Прем'єр-ліга опублікувала зміни до регламенту щодо порядку визначення місць команд у Чемпіонатах УПЛ.

Про це УПЛ повідомила на своєму сайті. Серед нововведень – повернення "Золотого матчу".

До слова, "Футбол 24" нещодавно розмірковував над тим, чи варто повернути "Золотий матч".

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Витяг із Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Української Прем’єр-Ліги сезону 2018/19:

У разі рівності очок у двох та / або більш команд, місця команд визначаються за наступними показниками:

3.1. більша кількість набраних очок в особистих зустрічах між цими командами;

3.2. краща різниця забитих і пропущених м’ячів між цими командами;

3.3. більша кількість забитих м’ячів між цими командами;

3.4. краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах;

3.5. більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах.

За рівності показників, зазначених у п. 3 цієї статті, для визначення переможця чемпіонату проводиться "Золотий матч", в інших випадках, місця команд визначаються жеребкуванням, що проводить Дирекція.

Рішення щодо місця проведення та часу початку "Золотого матчу" приймає Дирекція.

"Золотий матч" організовує та проводить УПЛ. Усі медіа, рекламні та інші комерційні права, пов’язані із проведенням цього матчу, належать УПЛ. Команда-господар поля визначається за допомогою жеребкування, що проводить Дирекція.

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Якщо основний час "Золотого матчу" закінчиться внічию, то призначається додатковий час (2 тайми по 15 хв. без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то призначається серія 11-метрових ударів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Відповідні зміни набули чинності з початком сезону 2018/19 років.