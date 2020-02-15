УПЛ офіційно підтвердила перенесення матчу Олімпік – Львів

Очільники української першості нарешті внесли зміни у календар чемпіонату.

Українська Прем’єр-ліга офіційно відреагувала на інформацію щодо переносу матчу 19-го туру української першості Олімпік – Львів.

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ЗМІ ще кілька днів тому повідомляли про зміну дати матчу у зв’язку з поєдинком між Динамо та Ворсклою. І от, нарешті, офіційний сайт УПЛ повідомив, що команди зіграють на стадіоні імені Валерія Лобановського 23 лютого о 19:30.

Нагадаємо, головною причиною переносу матчу стала "накладка" – керівництво київського клубу несподівано вирішило свій поєдинок проти Ворскли зіграти на власній арені, де раніше вже був запланований матч Олімпік – Львів. Як наслідок, гру довелось зміщувати на день.

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