Президентом було обрано Євгена Дикого, повідомляє прес-служба УПЛ. Відповідне рішення одноголосно було ухвалене на звітно-виборних загальних зборах клубів української Прем'єр-ліги, які відбулися сьогодні в Будинку Футболу.

Клуб УПЛ офіційно залишився без президента

Дикий понад рік був виконувачем обов'язків президента УПЛ, а ще раніше обіймав посаду виконавчого директора.

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомили орієнтовну дату початку наступного розіграшу чемпіонату України. Це 3 серпня.

Мільярдний кошторис УАФ і мобілізація: Шевченко – про повернення коштів і повторний поліграф для арбітрів