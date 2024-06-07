УПЛ офіційно обрала президента – одноголосне рішення
13:57 - Читать на русском
Голосування за очільника української Прем'єр-ліги виявилося суто формальністю.
Президентом було обрано Євгена Дикого, повідомляє прес-служба УПЛ. Відповідне рішення одноголосно було ухвалене на звітно-виборних загальних зборах клубів української Прем'єр-ліги, які відбулися сьогодні в Будинку Футболу.
Клуб УПЛ офіційно залишився без президента
Дикий понад рік був виконувачем обов'язків президента УПЛ, а ще раніше обіймав посаду виконавчого директора.
Нагадаємо, раніше інсайдери повідомили орієнтовну дату початку наступного розіграшу чемпіонату України. Це 3 серпня.
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