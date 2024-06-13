Нагорода найкращому тренеру УПЛ в сезоні 2023/24 дісталась наставнику Шахтаря Маріно Пушічу, повідомляє офіційний Telegram-канал "гірників".

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В голосуванні брали участь представники клубів УПЛ. Нагадаємо, що Маріно Пушіч очолив Шахтар впродовж сезону, замінивши на посаді Патріка ван Леувена.

Під керівництвом боснійця "гірники" програли лише одного разу, в завершальному турі сезону 2023/24, загалом здобувши чемпіонство та Кубок України.

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