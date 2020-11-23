УПЛ обрала найкращого гравця 10-го туру УПЛ – сенсаційний тріумфатор обігнав Гармаша
15:32 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга визначилась із найкращим гравцем у 10-му турі чемпіонату України.
завершено
45+3’ Анатолій Нурієв
79’ Василь Пиняшко
90’ Анатолій Нурієв
Олексій Хобленко 15’
Олексій Хобленко 68’
Дмитро Коркішко 90+7’
15’ Олексій Хобленко
45+3’ Анатолій Нурієв
68’ Олексій Хобленко
79’ Василь Пиняшко
90’ Анатолій Нурієв
90+7’ Дмитро Коркішко
Нападник Миная Анатолій Нурієв отримав нагороду найкращому гравцю 10-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Зазначимо, що форвард посприяв першій перемозі закарпатців у Прем'єр-лізі, обігнавши Дениса Гармаша із Динамо та Ореста Костика зі Львова.
Завдяки перемозі над СК Дніпро-1 Минай набрав 9 очок та піднявся 10 місце, маючи один поєдинок у запасі.
Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, двома пенальті та вилученням
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