Нападник Миная Анатолій Нурієв отримав нагороду найкращому гравцю 10-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Зазначимо, що форвард посприяв першій перемозі закарпатців у Прем'єр-лізі, обігнавши Дениса Гармаша із Динамо та Ореста Костика зі Львова.

Завдяки перемозі над СК Дніпро-1 Минай набрав 9 очок та піднявся 10 місце, маючи один поєдинок у запасі.

Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, двома пенальті та вилученням