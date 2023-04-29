Едуардо Герреро отримав нагороду найкращому гравцеві 23-го туру УПЛ, повідомляє офіційний сайт першості. Нападник забив та віддав гольову передачу, а ще створив два стовідсоткові моменти, які не змогли реалізувати його партнери.

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Найкращим тренером же визнали наставника Зорі Патріка ван Леувена – його підопічні здолали Чорноморець з рахунком 3:1.

До слова, Герреро після свого приходу в Зорю на правах оренди провів за луганців 6 матчів, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами.

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