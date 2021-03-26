Українська Прем'єр-ліга визначилась із найкращими у березні 2021 року – не обійшлось без несподіванки.

Мірча Луческу випередив Ігора Йовічевіча, Олександра Рябоконя та Анатолія Безсмертного у голосуванні за звання найкращого тренера у березні 2021 року, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Серед гравців нагорода найкращому в місяці дісталась хавбеку Львова Шині, який забив вирішальний гол у ворота Шахтаря у матчі 19-го туру. Конкуренцію бразильцю склали Гладкий, Сидорчук, Чуже, Соломон, Бущан, Лисенко та Юрчук.

До слова, Динамо під керівництвом Луческу очолює турнірну таблицю з 7-ми очковим відривом від Шахтаря, а Львів покинув останню сходинку першості.

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