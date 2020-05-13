УПЛ не відновиться у запланований термін, перші матчі пройдуть у червні, – ЗМІ

Прихильникам українського футболу доведеться ще трошки зачекати.

Українська Прем'єр-ліга може повернутись з запізненням щонайменше на тиждень, повідомляє видання UA-Футбол.

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ВІдповідно до рішення Кабміну про введення у дію першого етапу послаблення карантинних заходів, професіональним командам з 12 травня дозволили приступити до занять з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Наступне послаблення карантину заплановане на 22 травня, що розширить можливості клубів для тренувань і проведення контрольних матчів. В такому випадку, підготуватися до відновлення УПЛ в останніх числах весни команди не встигають.

Українська асоціація футболу вже направила листи в Міністерство охорони здоров'я, щоб отримати роз'яснення, як будуть проходити футбольні турніри. Крім того, в Будинку футболу хочуть отримати від МОЗ дозвіл на відвідування матчів обмеженому числу уболівальників до кількох сотень.

Нагадаємо, рестарт УПЛ було заплановано на 30 травня, а завершити сезон хотіли 13 липня. Зараз ці дати доведеться трохи змістити – скоріше за все, команди вийдуть на поле не раніше 6 червня.

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