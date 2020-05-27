УПЛ не буде зупинена, якщо у когось із футболістів виявлять коронавірус

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що чемпіонат України не буде знову зупинений, якщо хтось із футболістів захворіє коронавірусом.

"Карантин не закінчений, пандемія не минула. Є дуже велика відповідальність за здоров'я спортсменів, суддів та всіх, хто причетний до повернення футболу. Повинні розуміти, що ті жорсткі рішення, які приймаються Кабміном і Міністерством охорони здоров'я, ми зобов'язані виконувати, щоб через час футбол повернувся в повному обсязі з глядачами на стадіонах.

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Ми дуже хочемо, щоб у вересні, жовтні і листопаді були матчі збірних і проходили вони з уболівальниками. У разі виявлення захворювання не буде зупинений тур і всі команди не підуть на карантин. Ми вивчали це питання разом з УЄФА. Ми брали до уваги досвід інших країн, де уряд вимагав переведення на карантин всього чемпіонату. Ці ж країни потім міняли своє рішення, тому лише заражений гравець буде поміщений на карантин", – сказав Павелко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, що МОЗ дозволило проведення матчів УПЛ та Кубка України починаючи з 30 травня. Вже цими вихідними відбудеться 24-й тур чемпіонату України.

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