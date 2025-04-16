Українська Прем'єр-ліга роздала нагороди гравцям та тренеру за підсумками 24-го туру.

Марлона Гомеса було визнано найкращим гравцем туру в УПЛ після його дублю в поєдинку проти ЛНЗ (4:1).

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Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі УПЛ.

Найкращим тренером туру став наставник Вереса Олег Шандрук завдяки перемозі над Зорею з рахунком 2:1. Після цієї звитяги рівненська команда піднялася на 7-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України.

Повний склад символічної збірної 24-го туру УПЛ:

Нещерет – Понєдєльнік, Бабогло, Бурда, Дубінчак – Крушинський, Бондаренко, Марлон – Луан, Ванат, Велетень

Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників"