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УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера лютого

22:11 197 Читать на русском
УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця і тренера лютого
Владислав Супряга претендує на звання найкращого гравця місяця в УПЛ / СК Дніпро-1

Українська Прем'єр-Ліга назвала гравців та тренерів, які позмагаються за звання найкращого за підсумками лютого.

УПЛ на своєму офіційному сайті оголосила про старт голосування за найкращого гравця і тренера місяця.

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До списку претендентів потрапили Євген Смирний (Колос), Владислав Супряга (СК Дніпро-1), Беньямін Вербіч (Динамо), Марлос (Шахтар), Андрій Тотовицький (Десна), Руслан Степанюк (Ворскла), Заурі Махарадзе (Зоря) та Сергій Борзенко (Львів).

На нагороду найкращому тренеру місяця претендентів чотири: Віктор Скрипник (Зоря), Дмитро Михайленко (СК Дніпро-1), Руслан Костишин (Колос) і Юрій Максимов (Ворскла).

Нагадаємо, що найкращими у грудні стали представники Зорі – Богдан Михайліченко та Віктор Скрипник.

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