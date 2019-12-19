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УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця грудня

10:04 150 Читать на русском
УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця грудня
Віктор Циганков та Артем Бєсєдін / ФК Динамо

Українська Прем'єр-Ліга назвала гравців, які позмагаються за звання найкращого за підсумками грудня.

До списку претендентів потрапили переможці номінації Найкращий гравець туру (у грудні: 16 тур – Артем Бєсєдін (Динамо), 17 тур – Богдан Михайліченко (Зоря), 18 тур – Мораєс (Шахтар).

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Також на престижне звання претендують футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж грудневих турів: Віктор Циганков (Динамо), Максим Третьяков (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна), Ісмаїлі (Шахтар), Дава (Маріуполь).

Нагадаємо, що найкращим гравцем листопада в УПЛ став хавбек Карпат Єгор Назарина.

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УПЛ Джойскім Дава Джойскім Дава Богдан Михайліченко Богдан Михайліченко Максим Третьяков Максим Третьяков Найкращий гравець місяця в УПЛ Віктор Циганков Віктор Циганков Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Олександр Філіппов Олександр Філіппов Ісмаїлі Ісмаїлі
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