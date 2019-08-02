toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗОРЯ - БУДУЧНОСТЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЄВРОПИ

УПЛ назвала найкращого тренера першого туру – несподіваний вибір

15:02 47
УПЛ назвала найкращого тренера першого туру – несподіваний вибір
Руслан Костишин / Динамоманія

Наставник Колоса Руслан Костишин став найкращим коучем стартового туру Прем'єр-ліги.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Всеукраїнське об'єднання тренерів підбило підсумки першого туру УПЛ і визначило найкращого наставника. Нагороду отримав Руслан Костишин – його Колос у дебютному матчі елітного дивізіону переміг Маріуполь (2:1). До слова, цей фахівець став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Експерти виставили оцінки Костишину за п'ятьма пунктами:

1. Номінальний результат команди – 5

2. Труднощі у вишикуванні та керуванні підопічними – 4

3. Майстерність в роботі з кадрами – 5

4. Тренерська майстерність – 5

5. Накопичувальний критерій – 4

Середній бал головного тренера Колоса – 4,6. Цього вистачило, аби стати найкращим наставником туру, інформує офіційний сайт УПЛ – там можна детальніше почитати про оцінювання.

"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без Фонсеки

blog_ava
Дані Алвес став гравцем Сан-Паулу та підписав довгостроковий контракт у 36 років
08:22
2385
Теги
Руслан Костишин Руслан Костишин Колос - Маріуполь Колос Колос
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
22
хв
Прикарпаття
18:30
Авангард
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук