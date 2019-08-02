УПЛ назвала найкращого тренера першого туру – несподіваний вибір

Наставник Колоса Руслан Костишин став найкращим коучем стартового туру Прем'єр-ліги.

Всеукраїнське об'єднання тренерів підбило підсумки першого туру УПЛ і визначило найкращого наставника. Нагороду отримав Руслан Костишин – його Колос у дебютному матчі елітного дивізіону переміг Маріуполь (2:1). До слова, цей фахівець став першим тренером в історії УПЛ, який отримав жовту картку.

Колос здобув сенсаційну перемогу над Маріуполем у дебютному матчі в УПЛ

Експерти виставили оцінки Костишину за п'ятьма пунктами:

1. Номінальний результат команди – 5

2. Труднощі у вишикуванні та керуванні підопічними – 4

3. Майстерність в роботі з кадрами – 5

4. Тренерська майстерність – 5

5. Накопичувальний критерій – 4

Середній бал головного тренера Колоса – 4,6. Цього вистачило, аби стати найкращим наставником туру, інформує офіційний сайт УПЛ – там можна детальніше почитати про оцінювання.

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