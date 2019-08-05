toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УПЛ назвала найкращого тренера 2-го туру – несподіваний вибір

15:20 366 Читать на русском
УПЛ назвала найкращого тренера 2-го туру – несподіваний вибір
Олександр Рябоконь / Десна

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого наставника за підсумками другого туру.

19’ Владислав Калітвінцев
79’ Олександр Філіппов
 
19’ Владислав Калітвінцев
79’ Олександр Філіппов

Ним став тренер Десни Олександр Рябоконь, інформує офіційний сайт УПЛ.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

Після поразки від Львова команда 55-річного фахівця здобула впевнену перемогу над Ворсклою з рахунком 2:0. Це перший виграш "сіверян" у особистих протистояннях з полтавцями в рамках елітного дивізіону.

Нагадаємо, найкращим гравцем звітного туру експерти назвали представника Динамо Віталія Буяльського.

Прірва між грандами та усіма іншими, сенсаційний новачок і чемпіони світу, які змінюють турнір: підсумки 2 туру УПЛ

blog_ava
Жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів: усі результати
13:23
11600
Теги
Десна - Ворскла Десна Десна УПЛ Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
1
хв
Арарат-Вірменія
18:00
Сабуртало
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук