УПЛ назвала найкращого тренера 2-го туру – несподіваний вибір

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого наставника за підсумками другого туру.

Ним став тренер Десни Олександр Рябоконь, інформує офіційний сайт УПЛ.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

Після поразки від Львова команда 55-річного фахівця здобула впевнену перемогу над Ворсклою з рахунком 2:0. Це перший виграш "сіверян" у особистих протистояннях з полтавцями в рамках елітного дивізіону.

Нагадаємо, найкращим гравцем звітного туру експерти назвали представника Динамо Віталія Буяльського.

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