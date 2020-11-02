Найкращим гравцем туру став Віктор Циганков. За підсумками голосування півзахисник Динамо набрав чотири бали, голкіпер Львова Орест Костик та його одноклубник Назарій Нич – по два, "гірник" Тайсон – один.

Львів визначився, хто тренуватиме команду після перемоги над Ворсклою

Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, наставником туру обрали Віталія Шумського, який наразі є в. о. головного тренера Львова. Його команда зуміла сенсаційно здолати Ворсклу (1:0) та здобути першу перемогу в сезоні.

Зауважимо, Динамо Циганкова завдяки перемозі над СК Дніпро-1 (2:1) лідирує у турнірній таблиці УПЛ, Львів Шумського розташувався на передостанній сходинці після 8-ми турів.

Динамо здобуло вольову перемогу над Дніпро-1 перед Барселоною – команда Луческу зберегла відрив від Шахтаря