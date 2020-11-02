УПЛ назвала найкращих тренера та гравця 8-го туру
Прем’єр-ліга визначилась із головними дійовими особами чергового туру української першості.
Найкращим гравцем туру став Віктор Циганков. За підсумками голосування півзахисник Динамо набрав чотири бали, голкіпер Львова Орест Костик та його одноклубник Назарій Нич – по два, "гірник" Тайсон – один.
Львів визначився, хто тренуватиме команду після перемоги над Ворсклою
Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, наставником туру обрали Віталія Шумського, який наразі є в. о. головного тренера Львова. Його команда зуміла сенсаційно здолати Ворсклу (1:0) та здобути першу перемогу в сезоні.
Зауважимо, Динамо Циганкова завдяки перемозі над СК Дніпро-1 (2:1) лідирує у турнірній таблиці УПЛ, Львів Шумського розташувався на передостанній сходинці після 8-ми турів.
Динамо здобуло вольову перемогу над Дніпро-1 перед Барселоною – команда Луческу зберегла відрив від Шахтаря