Юрій Мороз визнаний найкращим тренером 4-го туру української еліти, інформує офіційний сайт УПЛ. За дебютну перемогу в чемпіонату України над Маріуполем (3:2) фахівець отримав 4,6 бали з 5-ти.

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Звання "Гравець туру" виборов Богдан Шуст. Голкіпер Інгульця допоміг своїй команді здобути перше очко в сезоні у матчі з Динамо (1:1).

Нагадаємо, після чотирьох турів Чорноморець з трьома пунктами посідає дванадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ. Інгулець з 1 очком залишається останнім.

Чорноморець здобув дебютну перемогу після повернення в УПЛ, перегравши Маріуполь у матчі з п'ятьма голами