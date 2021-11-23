Олег Дулуб визнаний найкращим тренером 15-го туру української еліти, інформує офіційний сайт УПЛ. Завоювати нагороду наставнику Львова допомогла доволі несподівана звитяга над Зорею (2:1). Дулуб отримав оцінку 4,6 з 5 можливих.

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Звання "Гравець туру" виборов форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик, якому вдалось оформити дубль у матчі з Олександрією (3:1). У голосуванні він обійшов півзахисника Ворскли Олів'є Тілля, на рахунку якого 2 голи та 2 асисти у грі з Маріуполем (5:1).

Нагадаємо, СК Дніпро після 15-ти турів набрав 31 очко і посідає третю сходинку турнірної таблиці, Львів з 13-ма пунктами – дванадцятий.

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