УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 23-го туру
Українська Прем'єр-ліга разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України обрали найкращих у 23-му турі.
Нагорода найкращому гравцеві 23-го туру УПЛ дісталась хавбеку Шахтаря Георгію Судакову. Найкращим тренером же обрали Олександра Кучера за перемогу Чорноморця над ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Також оприлюднили і символічну збірну 23-го туру УПЛ:
Сапутін – Вінісіус Тобіас, Скиба, Ракицький, Пердута – Мічін – Шапаренко, Судаков – Ярмоленко, Будківський, Кевін.
Додамо, що Олександр Кучер вперше виграв нагороду на чолі Чорноморця – фахівець провів лише другу гру з командою. Судаков же допоміг Шахтарю розгромити Верес (3:0), забивши та віддавши передгольову передачу (завершилась забитим м'ячем Кевіна).
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