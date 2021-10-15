Дирекція української Прем’єр-ліги оприлюднила імена переможців у індивідуальних номінаціях після вересневих матчів.

У голосуванні за топ-футболіста впевнено переміг півзахисник Динамо Денис Гармаш, який набрав 56,2% голосів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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До п'ятірки найкращих також увійшли півзахисник Зорі Владислав Кочергін (37%), півзахисник Динамо Віктор Циганков (4,9%), голкіпер Ворскли Дмитро Різник (1,2%) і форвард Шахтаря Лассіна Траоре (0,7%).

У голосуванні за топ-наставника перемогу здобув керманич Зорі Віктор Скрипник (48,4% голосів). Позаду залишилися Мірча Луческу (43,4%), Юрій Максимов (3,9%), Юрій Гура (2,3%) та Роберто Де Дзербі (2%).

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