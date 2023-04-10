УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 20 туру
10 квітня 09:29 - Читать на русском
Українська Прем'єр-ліга швидко підбила підсумок туру, що промайнув.
Експертна рада УПЛ, до якої увійшли Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Шуховцев, Юрчишин та Яворський, обрали найкращих у турі.
Кривбас несподівано переміг Зорю – Вернидуб допоміг Динамо, поставивши підніжку колишній команді
Нагороду гравця туру забрав представник СК Дніпро-1 Олексій Гуцуляк, який долучився до розгромної перемоги над Львовом (5:2).
Найкращим тренером за підсумками голосування назвали Юрія Вернидуба. Кривбас під його керівництвом зумів сенсаційно обіграти Зорю (1:0).
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