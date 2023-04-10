Експертна рада УПЛ, до якої увійшли Венглинський, Гецко, Нагорняк, Сабо, Сопко, Федорчук, Чанцев, Шуховцев, Юрчишин та Яворський, обрали найкращих у турі.

Кривбас несподівано переміг Зорю – Вернидуб допоміг Динамо, поставивши підніжку колишній команді

Нагороду гравця туру забрав представник СК Дніпро-1 Олексій Гуцуляк, який долучився до розгромної перемоги над Львовом (5:2).

Найкращим тренером за підсумками голосування назвали Юрія Вернидуба. Кривбас під його керівництвом зумів сенсаційно обіграти Зорю (1:0).

СК Дніпро-1 переміг Львів у матчі з сімома голами – "містяни" були близькими до камбеку, Довбик відзначився дублем