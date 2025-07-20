Найстаршою командою стала Оболонь, повідомляє прес-служба УПЛ. Середній вік "пивоварів" склав 28,1 рік. На рік молодший був Лівий Берег, який вилетів з елітного дивізіону – 27,1.

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Далі у рейтингу розташувалися Верес та Олександрія, показник яких склав 27 років. П'ятірку найстарших команд замкнула Ворскла з середнім віком гравців 26,7 років.

Цікаво, що чотири з п’яти найбільш вікових колективів ліги завершили сезон у нижній частині турнірної таблиці, а Лівий Берег та Ворскла вилетіли з УПЛ після перехідних матчів. Водночас Олександрія посіла друге місце у минулому сезоні чемпіонату України.

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