УПЛ назвала можливу дату старту нового чемпіонату України

Клуби української Прем'єр-ліги отримали для ознайомлення та затвердження попередній план-календар чемпіонату України нового сезону.

Згідно з попереднім календарем нового чемпіонату України, перший тур наступного сезону може стартувати 22 серпня, повідомляє видання Meta Ratings.

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Поточний чемпіонат України, згідно з календарем змагань, завершиться 19 липня, після чого відбудуться матчі за потрапляння в плей-офф Ліги Європи між 5-8 командами (25 і 29 липня).

До слова, у минулі роки сезон в Україні розпочинався з матчу за Суперкубок країни. Тепер цей трофей чемпіон (Шахтар) і володар Кубка (Динамо) розіграють між собою вже після початку чемпіонату – 25 серпня.

Окрім цього, після першого туру українська Прем'єр-ліга візьме паузу на ігри збірних України в Лізі націй проти збірних Швейцарії і Німеччини. Як наслідок, другий тур чемпіонату України відбудеться 12 вересня. Перед цим команди зіграють матчі 1/16 фіналу Кубка країни (9 вересня). Завершитися осіння частина чемпіонату України може 12-13 грудня, а відновиться УПЛ у новому році – 13 лютого.

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