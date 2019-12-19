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УПЛ назвала чотирьох претендентів на звання найкращого тренера грудня

10:58 17 Читать на русском
УПЛ назвала чотирьох претендентів на звання найкращого тренера грудня
Віктор Скрипник / фото з відкритих джерел

Українська Прем'єр-Ліга назвала тренерів, які позмагаються за звання найкращого за підсумками грудня.

До списку претендентів потрапили переможці номінації Найкращий тренер туру у грудні: 16 тур – Олександр Рябоконь (Десна), 17 тур – Віктор Скрипник (Зоря), 18 тур – Єгіше Мелікян (Львів), а також наставник Маріуполя Олександр Бабич, чия команда демонструвала стабільність упродовж грудневих турів.

УПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця грудня

Нагадаємо, що найкращим тренером УПЛ у листопаді став наставник Олімпіка Вісенте Гомес.

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Єгіше Мелікян Єгіше Мелікян УПЛ Віктор Скрипник Віктор Скрипник Олександр Бабич Олександр Бабич Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь
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