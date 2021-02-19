Вболівальники матимуть змогу підтримати свої улюблені команди з трибун вже на матчах 15-го туру УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала дозвіл на присутність вболівальників на матчах чемпіонату України.

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"Стадіони можуть бути заповнені не більше, ніж на 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що на матчі Динамо – Брюгге було дозволено не більше 30 відсотків уболівальників від усієї місткості стадіону. Це був перший поєдинок з глядачами на трибунах після тривалої перерви.

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