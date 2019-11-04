УПЛ на 11 місці у рейтингу наймолодших ліг Європи та серед лідерів за найменшою часткою легіонерів

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) оприлюднив результати аналізу даних гравців у 31 національному чемпіонаті Європи.

У дослідженні були розглянуті анкетні дані 11692 футболістів, які виступають в 463 клубах (в середньому – 25,3 футболіста на команду).

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У рейтингу чемпіонатів з найнижчим середнім віком футболістів УПЛ посіла 11 місце – 25,6 року. Наймолодша ліга у Словаччині (24,31 року). У топ-3 також потрапили Нідерланди (24,54) і Словенія (24,57). На іншому кінці рейтингу виявилася Туреччина (28), Кіпр (27,41) та Угорщина (27,01).

Серед топ-5 ліг Європи найвищий середній вік футболістів у Серії А (26,93). За нею йдуть АПЛ (26,81), Ла Ліга (26,76), Бундесліга (26,20) та французька Ліга 1 (25,58).

За кількістю власних вихованців, які грають в основних командах свої клубів, УПЛ опинилася в середині рейтингу. 18,5% таких футболістів трансформуються у 17-е місце.

Водночас кількість легіонерів, які виступають у чемпіонаті України(23,2%), один із найнижчих у рейтингу. Менше футбольних заробітчан лише в Сербії 14,8% від усіх гравців тамтешньої першості.

Варто зауважити, що кількість легіонерів у європейських чемпіонатах постійно збільшується. Однак показник зростання у 2019 (0,2%) найнижчий за останні 5 років. Серед топ-5 ліг лише у Франції (38,6) та Іспанії (37,3) виступає менше легіонерів, ніж місцевих виконавців.

За цим посиланням можна переглянути детальні результати дослідження.

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