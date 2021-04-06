УПЛ може завершитись раніше запланованого терміну на прохання збірної України
Журналіст телеканалів Футбол Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо завершення поточного сезону української Прем'єр-ліги.
"УПЛ цьогоріч, найпевніше, завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, що просить більше часу для підготовки до Євро.
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Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримує стиснуті терміни сезону", – написав Ігор Бурбас у своєму Twitter.
Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).
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