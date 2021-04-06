"УПЛ цьогоріч, найпевніше, завершиться на тиждень раніше. Не 16-го, а 9-го травня. Ініціатива надійшла від збірної, що просить більше часу для підготовки до Євро.

Збірна України зіграє мінімум два матчі Євро-2020 з глядачами – є чимало вимог

Питання може закритися завтра, коли остаточно зберуть позиції клубів. Поки більшість підтримує стиснуті терміни сезону", – написав Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Зауважимо, команда Андрія Шевченка перед Євро-2020 має заплановані три спаринги – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру. У груповому етапі чемпіонату Європи "синьо-жовті" гратимуть з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17-го) та Австрією (21-го).

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