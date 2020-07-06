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УПЛ може створити власний телеканал, який конкуруватиме з "Футболами" та "1+1"

6 липня 15:43 - Читать на русском
УПЛ може створити власний телеканал, який конкуруватиме з "Футболами" та "1+1"
Шахтар – Динамо / Сайт "гірників"

Українська Прем'єр-ліга планує організувати ще один ресурс для перегляду матчів внутрішньої арени.

УПЛ розглядає можливість створення власного телеканалу, стверджує Tribuna.

Циганик підтвердив намір "1+1 Media" придбати права на показ Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Умовна назва проекту – UPL.tv. Канал стане дочірнім підприємством ліги, а його керівництво обиратимуть клуби-учасники. УПЛ сподівається збільшити прибуток клубів від показу матчів через створення конкуренції двом головним трансляторам – телеканалам "Футбол" і медіахолдингу "1+1". Наразі невідомо, чи зможе майбутній проект покривати всі матчі чемпіонату.

Нагадаємо, УПЛ ще не провела вибори нового президента, який повинен замінити Томаса Грімма.

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blog_ava
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Теги
УПЛ телебачення
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