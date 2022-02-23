Повноцінне повернення УПЛ наразі під питанням через можливе введення воєнного стану, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Зазначається, що ввести його можуть не тільки на територіях Донецької та Луганської областей, але також у Харкові, Херсоні, Києві та області. Проведення спортивних масових заходів у таких регіонах забороняється згідно з законом. Поліція та нацгвардія не зможуть гарантувати забезпечення футбольних матчів внаслідок мобілізації.

Додамо, що УПЛ мала відновитись вже найближчими вихідними, а першим матчем мала стати зустріч Миная та Зорі 25 лютого.

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