Матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем може відбутись не у заплановану дату.

Київське Динамо звернулось до Української Прем'єр-ліги із проханням перенести поєдинок за Суперкубок України на вересень, повідомляє meta-ratings. Кияни мотивують своє прохання тим, що велика кількість представників клубу перебуває у розташуванні збірної України, а тому вони не встигнуть як слід підготуватись до сезону.

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"До нас дійсно надійшло таке звернення від Динамо. Будемо думати і вирішувати, оскільки динамівським збірникам дійсно потрібен час на відновлення. Однак про можливу дату у вересні говорити ще рано. Ми всі зараз будемо вболівати за збірну в матчі з Англією, розраховуючи, що національна команда пройде далі. Тому рішення з цього питання буде ухвалюватись пізніше", – зазначив виконавчий директор УПЛ Євген Дикий у коментарі.

До слова, поєдинок за Суперкубок запланований на 24 липня, початок зустрічі о 21:00.

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