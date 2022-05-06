"Ситуація розвивається. Є три варіанти. Найменш імовірний – що клуби розділяться на 2-3 і підуть грати в інші чемпіонати. Кажуть, що цей варіант складний логістично, мало клубів його підтримують. Можливо, він взагалі навіть не буде обговорюватися.

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Другий – середня ймовірність. Те, що зіграємо в кількох містах на заході України. Для цього потрібно, щоб війна якось зупинилася, хоча насправді це не настільки вже й важко. До серпня можливий варіант, коли військовий стан буде лише в певних областях, і теоретично можна грати.

Найімовірніший варіант, який називають у кулуарах – все-таки грати за кордоном. Швидше за все, Туреччина. Поїхати, знайти там нормальне недороге житло і проводити чемпіонат, поки не буде змоги повернутися", – розповів Болотніков в ефірі KDK.

Нагадаємо, сезон 2021/22 був завершений достроково в усіх дивізіонах України. Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря і Ворскла повинні отримати путівки в єврокубки відповідно до офіційного розподілу місць у турнірній таблиці.

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